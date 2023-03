Alexandra Lencastre acusada de dívidas a funcionária

Conhecida pelo seu percurso televisivo, Alexandra Lencastre decidiu abrir horizontes e investir numa clínica de estética. Segundo a 'TV Mais', o negócio não correu conforme previsto e a atriz é acusada de dever dinheiro a uma funcionária.No entanto, através de comunicado, Alexandra Lencastre nega as acusações, embora confirme a existência do negócio."pode ler-se.De acordo com a mesma publicação, a atriz nunca quis falar publicamente do negócio por "vergonha", que terá fechado portas no decorrer do ano passado.A funcionária dá conta que chegou a tentar chegar a um entendimento com a atriz mas a mesma nunca se mostrou disponível. Atualmente decorre uma ação em Tribunal.Nuno Fernandes, ex-namorado da atriz, corroborou a versão da funcionária relativamente à dívida. No comunicado emitido pela atriz, a mesma deixa uma mensagem ao antigo companheiro: