Alexandra Lencastre acusada de faltas sucessivas ao trabalho

Depois de Alexandra Lencastre ter atirado ‘farpas’ à SIC, assumindo que se sentiu desvalorizada e que houve promessas que ficaram por cumprir no canal que motivaram a sua saída, Daniel Oliveira, diretor de entretenimento da SIC, mostrou-se surpreendido. Ainda assim, este não quis comentar as polémicas acusações, remetendo-se ao silêncio.



Porém, segundo a ‘TV 7 Dias’, uma fonte que acompanhou o percurso da atriz no canal dá conta que a mesma faltava sistematicamente aos compromissos. "Simplesmente não aparecia. No dia anterior confirmava tudo, e no dia seguinte de manhã não atendia o telemóvel, ou adormecia, ou tinha aftas e herpes." Sobre a personagem da atriz na telenovela ‘Flor Sem Tempo’, a mesma teve de ser "esvaziada" devido à sua falta de assiduidade, uma vez que as gravações não podiam parar.

