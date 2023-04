Alexandra Lencastre admite que gravar cenas íntimas “foi estranho” Atriz desconfortável com cenas com Rui Porto Nunes.

Alexandra Lencastre e Rui Porto Nunes

01:30

Ana Maria Ribeiro

Alexandra Lencastre, de 57 anos, gravou cenas escaldantes com Rui Porto Nunes, de 36, com quem contracena na novela ‘Flor sem Tempo’, da SIC, e à ‘Maria’ admitiu ter sentido algum desconforto.



“[Na novela] tenho dois filhos, interpretados por Diogo Amaral e Jorge Corrula. Ter cenas ousadas com um rapaz de idade próxima da deles foi estranho”, afirmou, explicando que os homens estão mais à vontade, porque a equipa técnica é sobretudo masculina. “O ambiente acaba por nos condicionar”, admitiu.

Mais sobre