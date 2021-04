Alexandra Lencastre apoia a filha em estreia

01:30

Alexandra Lencastre viveu momentos de grandes emoções ao ver a filha mais velha, Margarida, subir ao palco com a peça ‘Noite de Estreia’, no Teatro da Trindade, em Lisboa, da qual é protagonista. A atriz não escondeu a emoção por assistir ao vivo ao talento de Margarida, que segue as suas pisadas na representação, dedicando-se, acima de tudo, ao teatro.









Além da mãe, a jovem atriz contou ainda com o apoio do pai, o produtor Piet-Hein Bakker, que marcou presença com as duas filhas mais novas, fruto de uma relação anterior. O holandês mantém uma excelente relação com a ex-companheira, Alexandra, pelo que os dois estiveram à conversa antes da estreia da peça.

Sorridente, a atriz mostrou estar já totalmente recuperada da infeção por Covid-19, que a levou a passar mais de duas semanas internada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Devido à doença, Alexandra Lencastre perdeu muito peso e diz ter sofrido com outras sequelas.