Alexandra Lencastre assinala 25º aniversário da filha com foto inédita

Margarida é fruto da anterior relação de Alexandra Lencastre come tem mais uma irmã,, de 22 anos, também fruto do antigo casal. O produtor é ainda pai de, de 14 anos e, de 12 anos.Recorde-se que Margarida tem dado cartas no mundo da televisão. Recentemente, a jovem atriz participou na novela 'Amor Amor' da SIC, onde deu vida à jovem Ângela. No entanto, a estreia no pequeno ecrã não tem sido um mar de rosas. Após a participação na novela, houve quem a elogiasse pela "beleza" nas redes sociais, mas a jovem indignou-se e envolveu-se numa troca acesa de argumentos com os admiradores . Depois da polémica, Margarida procurou consolo na mãe., revelou Alexandra em conversa com João Baião e Diana Chaves.