Alexandra Lencastre assume lado mais depressivo

Alexandra Lencastre, de 55 anos, viveu o último ano de forma conturbada. Embora tenha vislumbrando e desejado um renascer de coisas boas aquando a transferência da TVI para SIC, nem tudo correu bem ou pelo menos como o esperado.No último trimestre de 2020O primeiro foi a novela ‘Amor Amor’. Alexandra tinha papel de protagonista, mas à última hora avisou a produção de que não conseguiria desempenhar a personagem. A solução foi encontrar um papel mais adequando à sua condição atual.A recente informação de que passaria o Natal longe da filha Catarina, que se mudou para Londres, no Reino Unido, ainda a deixou mais em baixo. Durante a participação no programa ‘Central de Natal’, da SIC, a atriz falou pela primeira vez sobre o seu lado mais depressivo. "As pessoas têm uma ideia de mim às vezes um pouco diferente, ou seja, que eu sou um bocadinho espalhafatosa, que digo assim uns disparates. Acho que quem me conhece melhor sabe que eu tenho um lado sério e até existencialista".Sem nunca assumir as fragilidades emocionais, em chamada com uma senhora com depressão, Alexandra não aguentou as lágrimas e recordou o colega e amigo Pedro Lima, que morreu em junho passado.Consciente dos perigos de sofrer em silêncio, Alexandra Lencastre apelou a todos os que se fecham que "peçam ajudam e falem com quem puderem".