Alexandra Lencastre com problemas de memória e dicção após ser infetada com Covid-19

Ao fim de duas semanas internada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, devido a complicações de saúde resultantes da Covid-19, AApesar de ainda estar em recuperação, a atriz de 55 anos mostra-se animada e com uma nova imagem.revelou recentemente, explicando que entretanto já recuperou cinco quilos.O que ainda não voltou foi a sua vitalidade., alertou, em entrevista a Júlia Pinheiro, na SIC., confessou também, explicando que este problema está relacionado com o facto de ter recebido oxigénio durante um longo período de tempo. A memória de Alexandra Lencastre também foi afetada e este aspeto causa-lhe inseguranças quando pensa no seu regresso ao trabalho.Durante o período em que esteve internada, a grande preocupação de Alexandra Lencastre foram as filhas, Margarida, de 25 anos, e Catarina, de 22. "A de Londres [Catarina] ficou um bocadinho aflita, mas comigo falava sempre muito friamente. A Margarida é o furacão, muito emocional, diz o que deve e o que não deve. Mas é tudo com muito boa intenção e de coração na boca. A Catarina é mais fria, mas depois vai chorar ao pé de pessoas que eu não conheço. Ela põe para dentro. Não me dizia a mim, mas dizia à irmã: ‘Será que voltamos a ver a mãe?’. E isso dói tanto", recordou.A mãe da atriz não se apercebeu da gravidade da situação. "Está com Alzheimer e não se lembrou de algumas coisas. Percebeu que eu não estava bem, mas não sonhou que eu tinha sido internada".