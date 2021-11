Alexandra Lencastre confessa: “Perdi um pouco de autoestima”

Alexandra Lencastre terminou o seu vínculo com a TVI em fevereiro de 2020, depois de quase duas décadas a trabalhar na estação. O motivo deveu-se ao facto de estar a perder autoestima por não poder participar nos projetos que queria, fora da estação, devido ao contrato de exclusividade que mantinha com o canal de Queluz de Baixo.





“Eu queria mudar. Apetecia-me estar mais liberta. Tinha muitas queixas de colegas de trabalho, cinema, a quem me via obrigada a dizer ‘não’ com frequência, porque havia uma ligação a uma estação que me ocupava tempo e que também não me deixava facilmente ir meses a fio fazer outras coisas”, começou por contar à revista ‘TV Guia’.