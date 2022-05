Alexandra Lencastre conta que perdeu filho Declarações foram feitas no programa ‘Alta Definição’, da SIC.

Alexandra Lencastre

Foto: SIC/DR

06:00

Alexandra Lencastre abriu o coração para falar, pela primeira vez, sobre um momento duro do passado. "Quando estava grávida da minha filha Catarina [hoje com 23 anos], segunda filha, estava grávida de gémeos. E um dos gémeos, que era rapaz, não evoluiu", contou, emocionada, no programa ‘Alta Definição’, da SIC.

Mais sobre