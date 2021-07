Alexandra Lencastre cruza-se com a filha em novela

25 jul 2021 • 19:30

As duas encontraram-se na última semana nas gravações de(SIC). Um encontro inesperado que surpreendeu mãe e filha, que não contavam cruzar-se nos estúdios da SP Televisão, algo que as deixou profundamente felizes.A história é ainda mais curiosa se recuarmos quase um ano, quando a diva da ficção nacional foi anunciada como reforço da estação. Na altura, o canal deu as boas-vindas a Alexandra, prometendo-a como uma das protagonista da sua próxima grande produção. ‘Amor Amor’ estreou em janeiro deste ano, mas as gravações já decorriam há pelo menos três meses. Ainda durante a fase de ensaios, Alex, como é tratada pelos colegas, ficou a saber que a sua personagem ia ser interpretada na fase jovem por uma outra atriz. Neste caso, a filha Margarida Bakker. No entanto, tal não aconteceu. Duas semanas antes do arranque do projeto, Alexandra bateu com a porta, alegando motivos de saúde.Ultrapassados os dois contratempos,, na pele de Bela Fernandes, uma ex-amante de Romeu Santiago (Ricardo Pereira). Nestas primeiras semanas de gravações, a diva reencontrou os colegas de elenco e a filha que voltou a ser chamada para gravar ‘flashbacks’ (cenas do passado).