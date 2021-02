Alexandra Lencastre desabafa sobre a luta contra a Covid-19

01:30

Ao fim de quatro dias de internamento, devido aos fortes sintomas da Covid-19, Alexandra Lencastre, de 55 anos, utilizou as redes sociais para tranquilizar os admiradores sobre o atual quadro clínico."Obrigada a todos pelo carinho e pelo cuidado. Obrigada à equipa do Dr. Luís Barreto Campos, que me tem tratado tão bem." O desabafo da atriz aconteceu dias depois após a chegada ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde acabou por receber oxigénio. A ganhar forças, a estrela da SIC apelou ao cumprimento das regras e agradeceu aos que estão na linha da frente no combate à pandemia. "Obrigada a todos os profissionais de saúde que, todos os dias, têm lutado contra o desconhecido. Protejam-se."O internamento hospitalar de Alexandra coincidiu com o aniversário da mãe, Maria de Alencastre Telo. Ainda assim, a atriz assinalou a data enviando um ramo de flores à progenitora.