Alexandra Lencastre e Bruno Cabrerizo aquecem noite na TV

Atores fizeram uma dança sensual durante o programa ‘Dança com as Estrelas’.

01:30

Foi um momento totalmente inesperado e improvisado no ‘Dança com as Estrelas’, da TVI, que rapidamente se tornou viral. Alexandra Lencastre, de 58 anos, e Bruno Cabrerizo, de 44, proporcionaram sábado à noite uma dança erótico-sensual que aqueceu o programa e levou Cristina Ferreira às lágrimas. Os atores rebolaram pelo chão, simularam cenas tórridas e acabaram em cima da mesa que estava instalada na pista de dança. Tudo com o ator em tronco nu.