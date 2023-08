Alexandra Lencastre e Fernanda Serrano a contracenar pela primeira vez

Alexandra Lencastre está de volta à TVI e irá trabalhar no novo projeto de ficção com Fernanda Serrano, que não esconde a felicidade.

Fernanda Serrano, de 49 anos, vai contracenar pela primeira vez na sua carreira com Alexandra Lencastre, de 57, que regressou à TVI ao fim de três anos na SIC. As atrizes vão integrar o elenco da grande produção de ficção do canal de Queluz de Baixo, a novela ‘Cacau’.