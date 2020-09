Alexandra Lencastre e Rita Blanco fazem as pazes

01:30

Carolina Cunha

A amizade entre Alexandra Lencastre e Rita Blanco ficou marcada por graves desentendimentos que levaram ao afastamento polémico das duas amigas.Numa conversa no programa ‘Casa Feliz’, as atrizes abriram o coração sobre a zanga que as afastou durante mais de uma década.As duas eram amigas desde os 18 anos, porém a vida levou-as a seguir caminhos separados, que agora se voltaram a cruzar. "Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Tivemos as nossas razões para nos desentendermos, com as quais ninguém tem rigorosamente nada a ver. Gosto muito da Alexandra e nunca deixei de gostar", frisou Rita. "Tínhamos uma relação muito próxima, até estive com ela de mãos dadas no parto da Alice. Ela sofreu horrores", recordou Alexandra.A reaproximação entre as duas foi promovida pela filha de Rita Blanco, que não esconde a sua ligação com Alexandra, que trata por tia. Foi numa peça de teatro que as duas se reencontraram e decidiram dar uma nova oportunidade à amizade. "A partir daí soubemos que as coisas estavam sanadas. Claro que não volta a ser o que era. É importante perdoarmo-nos a nós próprias e uma à outra. Sempre fui muito intolerante e agressiva e agora estou melhor", disse Rita.