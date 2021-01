Alexandra Lencastre e Rita Blanco fazem as pazes em direto

A participação de Alexandra Lencastre na novela ‘Amor, Amor’ ia também ficar marcada pelo reencontro com Rita Blanco. As duas tiveram uma desavença no passado e, com a chegada de Alexandra à SIC, foram ao programa ‘Casa Feliz’ no qual mostraram que estavam preparadas para começar de novo.“Fizemos vidas opostas e tivemos as nossas razões para nos desentendermos, que ninguém tem nada a ver. Mas sabe-me bem estar ao pé dela porque eu nunca deixei de gostar dela”, disse Alexandra Lencastre.

O afastamento das atrizes, que outrora foram melhores amigas, durou cerca de 10 anos.