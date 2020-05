Alexandra Lencastre emociona-se a falar das filhas: "Senti-me bastante sozinha e quase traída"

A carregar o vídeo ...

Filhas surpreendem Alexandra Lencastre

Alexandra Lencastre esteve no programa de Cristina Ferreira e abriu o coração para falar da falta que sente das duas filhas, Margarida, de 23 anos, e Catarina, de 22, fruto do casamento com Piet-Hein Bakker. As jovens já saíram de casa e deixaram o enorme vazio na vida da atriz de 54 anos.", desabafou, em lágrimas.", concluiu.A atriz acabou por confidenciar que gostava de voltar a encontrar o amor, no entanto, para já, mantém-se solteira.