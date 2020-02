Alexandra Lencastre esclarece afastamento do 'Dança com as Estrelas'

05 fev 2020 • 15:39

Depois de ter sido anunciada a ausência de Alexandra Lencastre no painel de jurados de 'Dança com as Estrelas', a atriz veio a público justificar o seu afastamento., afirmou a atriz num comunicado através das redes sociais, no qual fez questão de esclarecer o seu afastamento no concurso de dança.Devido à sua agenda profissional, a veterana foi obrigada a rejeitar o convite da direção de programas da estação de Queluz de Baixo.Desta forma, será Jessica Athayde a substituir Alexandra no painel de jurados ao lado de Cifrão e do Sr. Alberto. A 4º edição do programa, com Rita Pereira e Pedro Teixeira como anfitriões, estreia no próximo dia 16 de fevereiro.