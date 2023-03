Alexandra Lencastre estreia-se como DJ aos 57 anos A atriz aceitou o desafio do Purex Clube, no Bairro Alto.

Alexandra Lencastre

Foto: Liliana Pereira

01:30

Alexandra Lencastre vai abraçar um novo desafio. A atriz, de 57 anos, aceitou a proposta do Purex Clube, no Bairro Alto, para colocar música numa festa que terá lugar a 8 de março, Dia da Mulher. "Começamos já na próxima quarta, Dia da Mulher, com uma mulher do caraças. A Alexandra Lencastre começa às 22h00 e acaba quando lhe apetecer, obviamente. Uma honra", pode ler-se na publicação do bar nas redes sociais.

Mais sobre