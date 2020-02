Alexandra Lencastre faz jogo duplo e negoceia com SIC e TVI ao mesmo tempo

alexandra lencastre

Foto: arquivo

18:32

A saída de Alexandra Lencastre da TVI está envolta em polémica.Com a TVI estava a tratar da renovação do seu contrato de exclusividade e com a SIC as condições de uma possível mudança.", comunicou, a propósito da mudança.De acordo com a 'TV Guia', nos últimos dias, Alexandra Lencastre faltou às gravações de 'Na Corda Bamba' (TVI), que terminaram na quarta-feira, alegando estar doente. Curiosamente, coincidiu com a altura em que se reunia e assinava contrato com a estação de Paço de Arcos.