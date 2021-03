Alexandra Lencastre fora de novela da SIC após infeção por Covid-19 Diva das novelas mantém-se internada. Já não tem febre, mas continua a receber oxigénio.

Alexandra Lencastre, de 55 anos, fica de fora da novela ‘Amor Amor’, cujas gravações havia iniciado há três semanas. Internada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, por complicações decorrentes da Covid-19 e sem um período certo de recuperação, acabou por ser excluída do projeto. “A atriz Alexandra encontra-se em recuperação da Covid-19, processo que se vai tornar incompatível com as gravações da novela ‘Amor Amor’”, informou a SIC em comunicado. Esta possibilidade já estava em cima da mesa há alguns dias. Confirmou-se, agora, com os médicos a pedirem cautela. “É possível que a Alexandra já tenha alta esta semana. Está a recuperar, mas vai demorar mais”, revelou o agente ao CM.



Alexandra foi internada há duas semanas com um agravamento dos sintomas da Covid-19. Desde então, permanece no hospital com um quadro de pneumonia. Nos últimos dias não tem apresentado febre, mas continua a receber tratamento com oxigénio.

