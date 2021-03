Alexandra Lencastre já não volta à novela 'Amor Amor'

Infetada com Covid-19 e a recuperar ainda no hospital, Alexandra Lencastre já não vai fazer parte da novela da SIC 'Amor Amor'.A informação foi confirmada esta quarta-feira pelo canal.

"A atriz Alexandra Lencastre encontra-se em recuperação da Covid-19, processo que infelizmente se vai tornar incompatível com as gravações da novela 'Amor Amor', cujas gravações estão na reta final", pode ler-se, em comunicado.



A SIC adianta ainda que a atriz estará escalada para a próxima novela. "Assim que estiver recuperada, Alexandra Lencastre integrará o próximo projeto de ficção nacional da SIC. A SIC deseja-lhe as rápidas melhoras".



Alexandra Lencastre gravou apenas um dia antes de testar positivo à Covid-19.



Este seria o regresso da artista ao pequeno ecrã, depois de ter adiado a sua participação na novela 'Amor Amor', onde teria o papel de protagonista, logo no início da gravações, por não se encontrar bem emocionalmente.