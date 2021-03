Alexandra Lencastre já teve alta hospitalar

Alexandra Lencastre

05 mar 2021 • 15:59

Alexandra Lencastre recebeu alta hoje, sexta-feira, 5 de março, e já se encontra a recuperar em casa. A atriz sofreu complicações no seu estado de saúde, após ter testado postivo à Covid-19, e foi internada de urgência no final do mês passado."A atriz sente-se grata pelo excelente tratamento que recebeu de todos os profissionais de saúde e pelo conforto da família, dos amigos, dos colegas e de todas as pessoas que a acarinham. Agradece ainda todo o apoio e o acompanhamento que recebeu por parte da SIC e da SP Televisão", pode ler-se em comunicado."A Alexandra reforça a importância de continuarmos todos a protegermos-nos, cumprindo todas as medidas e normas de higiene e segurança e acredita, por experiência própria, que atuar com prudência pode evitar que contagiemos os outros, bem como afastar formas mais graves da doença, mesmo que não evite que passemos por ela", acrescenta ainda.Com este revés na sua saúde, Alexandra Lencastre ficou afastada da novela 'Amor Amor', da SIC.