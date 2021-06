Alexandra Lencastre mais confiante no regresso à TV

Alexandra Lencastre

10 jun 2021 • 14:51

Os próximos meses esperam-se de muito trabalho para Alexandra Lencastre, de 55 anos, que inicia na segunda-feira, 7 de junho, as gravações da segunda temporada de ‘Amor Amor’.Para trás ficam os contratempos que viveu e a afastaram do projeto da SIC. Numa primeira fase, a atriz recusou o papel atribuído, alegando questões de saúde, nomeadamente uma forte crise emocional. Nos primeiros meses de 2021, foi surpreendida com uma nova personagem para a trama. Chegou a iniciar as gravações, mas foi afastada depois de contrair o vírus da Covid-19.Ficou hospitalizada por duas semanas em estado crítico, tendo perdido cerca de 18 quilos.Ultrapassadas as questões de saúde, a diva da ficção nacional mostra-se revigorada e mais confiante com as suas novas curvas. O entusiasmo tem marcado os dias de Alexandra, que se mostra feliz por abraçar novos desafios em televisão. Além da novela, Alexandra vai gravar uma vez por semana o programa ‘Irresistível’, da SIC Mulher.