Alexandra Lencastre mimada pela filha após susto com a saúde

28 mar 2021 • 19:50

Alexandra Lencastre, de 55 anos, viveu um valente susto devido à Covid-19. Esteve internada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, durante duas semanas.A relação entre mãe e filha sempre foi marcada por altos e baixos, com Alexandra a reclamar publicamente da falta de dedicação da jovem. "Tive duas filhas [Margarida e Catarina], dei-lhes tudo e elas foram embora. Mas elas não pensam assim. Elas pensam realmente na vida delas", notou. Agora, tudo parece ter mudado... e para melhor.Margarida tem estado várias vezes com a mãe na propriedade de dois andares em que a atriz vive em Lisboa, principalmente durante a semana. As duas têm recorrido às redes sociais para assinalar os encontros.