Alexandra Lencastre não contém as lágrimas pela ausência das filhas: "É uma tortura"

Alexandra Lencastre esteve esta segunda-feira à conversa com Cristina Ferreira durante a emissão do 'Programa da Cristina'.Além de falar sobre o ator Pedro Lima, que foi encontrado morto no passado sábado, revelando o quanto está abalada com a situação, falou também sobre o desgosto que sente por se sentir "sozinha". A distância das filhas, Margarida, de 23 anos, e Catarina, de 22, foram o assunto principal., começou por dizer, ao falar da filha mais nova, que está em Inglaterra e conseguiu emprego na BBC News na área de design., admitiu, sobre a partida de Catarina.A artista revelou que o facto de ver as filhas afastarem-se de casa e fazerem as suas vidas, deixa-a com um aperto no peito., disse emocionada, sem conter as lágrimas., desabafou., disse ainda a estrela da ficção nacional, que se mudou recentemente da TVI para a SIC.Cristina Ferreira acabou por confessar que as dificuldades agravam-se "por estarem sozinhas", isto é, sem um marido ou um companheiro ao lado. Foi nesse momento que Alexandra surpreendeu ao revelar que gostava de voltar a casar.Recorde-se que Alexandra Lencastre e Piet-Hein Bakker, pai das duas filhas, divorciaram-se em 2003.Desde então, a apresentadora do programa 'Estamos Aqui', emitido durante a quarentena na estação de Paço de Arcos, não voltou a casar nem a assumir nenhuma relação publicamente.