Alexandra Lencastre pede desculpa às filhas: "Ninguém nasce ensinado a ser mãe"

Foi no programa ‘24 Horas de Vida’, na SIC, que, de 54 anos, falou sobre a relação nem sempre pacífica com as duas filhas Catarina, de 22 anos, e Margarida, de 23.Apesar da proximidade de idades, a atriz garante que as duas filhas são muito diferentes e confidenciou que a relação entre mãe e filhas tem passado por altos e baixos. A atriz já não vive na companhia diária das filhas desde 2016. A mais velha decidiu viver sozinha em 2015 e, um ano depois, a mais nova mudou-se para Londres, onde ainda continua a trabalhar.Uma dor que tem acompanhado Alexandra ao longo dos últimos anos e que a levou às lágrimas durante a emissão do programa. "Sabes que é por causa de ti e da tua irmã que eu vivo, não sabes?", confessou a atriz à filha mais velha, que também segue as suas pisadas enquanto atriz. Durante o programa conduzido por Bárbara Guimarães, Alexandra pediu ainda à filha mais velha que não a abandonasse. "Não te vás embora também! Promete-me! Tenho força para continuar a viver por ti e pela tua irmã", suplicou a atriz num momento de grande emoção.Alexandra foi mais longe e aproveitou o para um pedido de desculpas às filhas por nem sempre ter estado à altura do papel de mãe., desabafou. Consciente dos seus erros, Alexandra não hesitou e frisou que "ninguém nasce ensinado, nem a ser filha, nem a ser mãe" e garantiu que sempre as quis proteger.