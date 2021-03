Alexandra Lencastre recebe mensagem emocionada da filha: "Tenho tantas saudades"

.



"Psicologicamente, está está bem. Não está nada desanimada, felizmente. Temos planeadas muitas coisas para ela fora do contexto televisivo, coisas que ela já queria ter feito. Só posso adiantar que será uma coisa em nome próprio", disse Ricardo Azevedo.



novela ‘Amor Amor’, cujas gravações havia iniciado há três semanas. "A atriz Alexandra Lencastre encontra-se em recuperação da Covid-19, processo que se vai tornar incompatível com as gravações da novela ‘Amor Amor’", informou a SIC em comunicado. O Diretor de Entretenimento do canal, Daniel Oliveira tem sido um dos seus grandes apoios. " (...) o Daniel Oliveira tem sido incansável. Ela tem sentido imenso apoio tanto da SIC como da produtora, que era algo que ela estava a precisar", afirmou ainda o agente.



Perante o afastamento da artista, a estação de Paço de Arcos já encontrou uma substituta para o seu papel. Madalena Alberto é a atriz que irá substituir Alexandra. "A personagem vai manter-se e será interpretada pela Madalena Alberto, uma estrela internacional que vai dar cartas na SIC. A Madalena veio de Londres, tem um vasto currículo e já fez os testes de imagem para começar a gravar", contou uma fonte próxima da estação.