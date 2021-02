Alexandra Lencastre recebe oxigénio após teste positivo à Covid-19

Menos de uma semana após o regresso à ficção nacional em ‘Amor Amor’, da SIC, Alexandra Lencastre, de 55 anos, vê-se a braços com a saúde. Testou positivo à Covid-19 e os fortes sintomas provocados pela doença levaram-na à urgência do hospitalar. Está internada há três dias. “No início da semana passada, a atriz Alexandra Lencastre testou positivo à Covid-19. Está em recuperação em regime hospitalar. Serão dadas informações sempre que se justificar”, informou o representante da atriz em comunicado.





As últimas horas têm sido de acompanhamento constante e, até ao momento, o estado de saúde da diva da ficção portuguesa mantém-se estável. “A Alexandra foi hospitalizada no São Francisco Xavier [Lisboa] no fim de semana. Tem dores corporais e está com dificuldades respiratórias. Está estável. O agente ainda ontem esteve a falar com ela. Está a ter apoio de oxigénio”, revelou uma fonte próxima da estrela ao CM.