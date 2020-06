Alexandra Lencastre recorda Pedro Lima: "Ele era um excelente exemplo"

, começou por dizer.



"Ele fazia desporto, era saudável, comia bem, gostava de uma boa festa e fazia-as em casa. (...) Ele era um excelente exemplo", continuou.



Alexandra Lencastre esteve como convidada durante a manhã desta segunda-feira no 'Programa da Cristina'.No formato, no qual Cristina Ferreira quis abordar o tema da depressão, a atriz aproveitou o momento para conversar com a apresentadora sobre a morte inesperada do colega e amigo Pedro Lima, com quem mantinha uma relação cúmplice.A artista de 54 anos recordou ainda os vários trabalhos na ficção ao lado do ator, que morreu aos 49 anos.

"Fizemos várias vezes de casal e na última novela que gravámos juntos tivemos muito tempo para conversar", recordou Alexandra, referindo que o colega e amigo tinha "investido muito na carreira de ator". "Começou a fazer mais teatro, começou a fazer worksop em Espanha", contou.

"E isso fê-lo ir mais fundo, às emoções, a trazer ao de cima coisas que ele se calhar tinha guardado", contou, destacando que mesmo nos momentos em que pudesse ficar mais "triste", o ator fazia questão de 'aliviar' o ambiente.

Alexandra confessou ainda que acha que o ator não estava "num estado depressivo" e "acredita que tenha sido um impulso".



Cristina Ferreira interviu e quis esclarecer: "Perguntei a uma das pessoas mais próximas se havia alguma coisa que a família queria dizer e a única coisa que eles querem dizer é que a família não passava nenhum momento de aperto financeiro, não existe nenhuma crise familiar, muito pelo contrário".

Abalada com toda a situação, Alexandra Lencastre já tinha deixado uma mensagem de despedida a Pedro Lima através das redes sociais. "Além de todas as qualidades que sabemos que este homem maravilhoso tem, há facetas de ator que poucos viram .. aqui vai uma.. Deus escreve Direito por linhas tortas.... e está a levar muito... está a levar os melhores... está a escapar-nos qualquer coisa muito importante. Até já, anjo da paz, Pedro Lima", escreveu a atriz.