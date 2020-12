Alexandra Lencastre recorda Pedro Lima: “Nada me fazia pensar que estivesse nesse ponto”

Alexandra Lencastre foi um dos rostos da SIC que participou no programa ‘Central de Natal’, exibido este domingo à noite. O formato foca-se nos desabafos das pessoas e num deles, a atriz recordou o colega de profissão Pedro Lima, que morreu em junho deste ano, e que se debatia com o um profunda depressão.

Ao ouvir Cláudia, uma telespectadora que sofre com ansiedade e depressão, a artista emocionou-se ao falar do ator. "Como sabe, fomos perdendo várias pessoas do mundo artístico. Mas perdemos um homem muito querido. Toda a gente gostava dele. Era um homem simples, corajoso. Dava o peito às balas", começou por dizer.

"Era bonito, uma família linda, tinha bom gosto. Era saudável. Era uma ótima contracena, um ótimo ator, uma ótima companhia de bastidores, que é o Pedro Lima", afirmou, mostrando-se emocionada.

"Muitas notícias mais tarde, ou tarde demais, anunciaram que ele não estava bem. E eu que trabalhei com ele muito pouco tempo antes desta tragédia acontecer, nada me fazia pensar que uma pessoa como o Pedro estivesse nesse ponto", acrescentou.

No final, Alexandra fez um pedido: "Peço a todos os portugueses e portuguesas que reflitam também um bocadinho nisso, porque nesta altura mais sensível talvez… estejam atentos ao outro. Talvez não podemos ajudar o mundo inteiro, mas se começarmos por quem está do nosso lado já é um excelente princípio".