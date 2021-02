Alexandra Lencastre regressa à ficção em 'Amor Amor': "Sinto-me nervosíssima"

09 fev 2021 • 13:16

Alexandra Lencastre já começou a gravar a novela 'Amor Amor', da SIC. "Sinto-me nervosíssima. Muito orgulhosa. De facto, só posso dizer que é por um maior maior que estou aqui. Estou com tantas saudades de representar", revelou num vídeo gravado para as redes sociais do terceiro canal.



Na trama, a diva vai interpretar Julieta Serrão, a líder do clube de fãs de Romeu Santiago (Ricardo Pereira) no Canadá, que regressa à terra natal, Penafiel. Nesta viagem ao passado vai reencontrar velhos amigos e surpreender tudo e todos.



"Tenho assistido ao sucesso e trabalho dos meus colegas. Tenho ficado muito bem impressionada. Entrar nesta novela assim de mansinho é muito simpático para mim. Estar com eles é tudo. Trabalhar com colegas assim vai tornar-me uma atriz melhor", completou muito entusiasmada.











'Amor Amor' marca o regresso de Alexandra Lencastre à ficção da SIC, após duas décadas em exclusivo na TVI. Este projeto foi adiado pela atriz, que inicialmente ia dar vida a Ângela, posteriomente entregue a Luísa Cruz.



Reencontro polémico

No entanto, nem tudo vai ser fácil no regresso à ficção nacional. Alexandra vai reencontrar-se com Rogério Samora. Os dois iam viver uma relação extraconjugal nos ecrãs, que foi por água abaixo, após a diva adiar a estreia nas novelas da SIC.



Na altura, o ator revelou-se desiludido publicamente com a postura tomada pela amiga. "Para ser sincero, acho que ela não está doente. Mas não tenho nada a ver com as decisões dos meus colegas." A ‘guerra’ de bastidores parece ainda não estar sanada...