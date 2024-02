Alexandra Lencastre retoca nariz e lábios em clínica

Alexandra Lencastre, de 58 anos, foi fotografada pelodepois de ter estado cerca de uma hora numa clínica em Lisboa, a fazer tratamentos ao rosto. A atriz da novela ‘Cacau’ e jurada do ‘Dança com as Estrelas’ (TVI) esteve a recuperar nariz e lábios, mas osabe que tem feito outras intervenções nesta unidade médica. Alexandra Lencastre tem tirado sinais do pescoço e está a tentar recuperar as feições - deixou de ter a cara redonda -, com o objetivo de rejuvenescer a sua imagem de forma natural.Saiba mais no Correio da Manhã.