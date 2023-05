Alexandra Lencastre ‘seduzida’ por Moniz com papel de grande vilã

Alexandra Lencastre

Depois de quase três anos ao serviço da SIC, Alexandra Lencastre, de 57 anos, está a caminho da TVI, para um papel que há muito desejava.









O regresso à estação de Queluz de Baixo foi possível graças a José Eduardo Moniz, diretor-geral do canal. A atriz não estava feliz com a sua situação profissional na SIC e Moniz viu aí uma oportunidade de resgatar a artista para o canal. “Ela vai voltar e será em grande. É a grande vilã da próxima novela, que já está a ser preparada e que encaixa na perfeição na Alexandra”, garantiu uma fonte próxima da artista à revista ‘TV Mais’. “Quando a Alexandra aceitou vir à gala dos 30 anos [em fevereiro último] iniciaram uma aproximação e não foi difícil convencê-la”, acrescenta a mesma fonte.

Por sua vez, a atriz mostrou-se entusiasmada com o novo desafio e com o facto de ter outra vez um contrato. “Nem pensou duas vezes. Até já comentou que o papel que vai fazer tem tudo para ser ainda mais impactante do que a Luiza Albuquerque de ‘Ninguém como Tu’”, assegura a fonte.