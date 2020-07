Alexandra Lencastre sente-se cada vez mais sozinha

Aos 54 anos, Alexandra Lencastre enfrenta uma profunda crise emocional. A atriz, que se mudou recentemente para a SIC, tem encontrado no trabalho o ânimo que lhe falta no campo pessoal.A vida solitária, ao longo do último ano e meio, desde que se mudou de Cascais para Lisboa, tornou-se um verdadeiro tormento. ", admitiu em conversa com Daniel Oliveira.Alexandra confessou, ainda, que o mais difícil é olhar para os espaços sem os seus familiares. "Instável no campo emocional, Alexandra não esconde o momento menos feliz que está a viver e agarra-se aos amigos que reencontrou na nova vida na capital., completou.Recorde-se que desde que trocou a TVI pela SIC, em fevereiro passado, Alexandra Lencastre tem somado vários desafios. Estreou-se na antena do terceiro canal com o programa solidário ‘Estamos Aqui’ e deu o salto para o cabo com ‘Irresistível’, na SIC Mulher. Prepara, ainda, o regresso à ficção nacional.