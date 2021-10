Alexandra Lencastre sobre Rogério Samora: "Rezemos por ele"

Alexandra Lencastre e Rogério Samora

04 out 2021 • 13:30

são amigos há vários anos, e embora tenham tido um desentendimento no final de 2020, os dois voltaram a reencontrar-se nas gravações da segunda temporada de 'Amor Amor', da SIC.Mas Alexandra Lencastre e Rogério Samora não tiveram muitas oportunidades de estarem juntos, visto que o ator sofreu duas paragens cardiorrespiratória, a 20 de julho durante as gravações., pediu a atriz na gala dos Globos de Ouro, que aconteceu este domingo.Recorde-se que em dezembro de 2020, Rogério Samora mostrou-se surpreendido com o facto da amiga ter decidido que já não ia participar na novela 'Amor Amor', por motivos de saúde., frisou. Estas declarações do ator deixaram um mal-estar com a atriz.