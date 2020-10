Alexandra Lencastre troca planos à SIC

Esta decisão foi tomada pela atriz, que informou o canal que não se sentia preparada para iniciar já as gravações devido a problemas de saúde., revelou uma fonte à ‘Sexta’. Esta alteração de planos leva Alexandra a assumir uma nova personagem, com menor destaque na trama."No fundo, esta situação até foi boa para a Alexandra porque ela não estava a gostar do papel que tinha antes", avançou a mesma fonte à publicação, referindo ainda que a artista não estava satisfeita com o seu primeiro papel na ficção da SIC.