Alexandra Lencastre vira as costas à SIC e volta para a TVI

Aos 57 anos, Alexandra Lencastre prepara-se para uma nova reviravolta profissional. Depois de ter trocado a TVI pela SIC, em 2020, a veterana atriz da ficção nacional terá sido convidada a voltar para o canal de Queluz de Baixo e está a negociar. A revelação é feita pela ‘TV Guia’, que dá conta que o diretor-geral José Eduardo Moniz é o impulsionador deste regresso. Além de ser um grande admirador do trabalho da artista, os dois trabalharam juntos 20 anos.



Além disso, a falta de motivação de Alexandra com os projetos que tem abraçado na SIC terá contribuído para esta decisão. A atriz não estará satisfeita com as suas participações nas novelas ‘Amor, Amor’, ‘Por Ti’ e, agora, ‘Flor Sem Tempo’. Também o programa da SIC Mulher ‘Irresistível’ não correspondeu às suas expectativas.

