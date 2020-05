Alexandra Lencastre vive nova depressão e sente-se abandonada pelas filhas

29 mai 2020 • 16:59

Aos 54 anos, Alexandra Lencastre enfrenta uma nova depressão com o afastamento das duas filhas, Margarida, de 23 anos, e Catarina, de 22, que atualmente vive em Londres. Apesar de ter abraçado um novo desafio profissional na SIC a atriz sente um enorme vazio que se tem reflectido no abalo do seu estado emocional., revelou uma fonte da produção da SIC à revista 'TV Guia'.Durante as gravações de 'Estamos Aqui', a atriz nunca escondeu a nova fase negativa e encontrava nos colegas algum conforto para superar os momentos de solidão em casa.O trabalho tem sido o principal escape de Alexandra Lencastre que luta contra uma depressão afastasda das filhas. "A Alexandra quer estar ocupada para não se ir abaixo e o Daniel [Oliveira] também quer dar conteúdos novos ao canal, que podem inclusive transitar para a SIC generalista, caso as novelas tenham de parar novamente por causa da Covid-19.", revelou a mesma fonte.