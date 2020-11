Alexandra Lencastre vive período depressivo após polémica na SIC

16:11

Alexandra Lencastre tem partilhado mensagens enigmáticas nas redes sociais, após ter sido tornado público que a sua postura na nova novela da SIC, ‘Bate Coração’, estava a deixar a direção do canal insatisfeita., pelo que teve que ser substituída por Luísa Cruz, ficando sem o papel de protagonista. Alexandra Lencastre entra, assim, mais à frente na história.Uma estreia na ficção no canal de Paço de Arcos bem diferente daquela que tinha sido idealizada aquando da sua contratação, no verão. Perante estas situação, a diva das novelas tem preocupado os seguidores ao denunciar um estado de espírito depressivo.FALTA NAS GRAVAÇÕESNuma das suas últimas publicações escreveu: ". Numa outra disse:Esta não é a primeira que Alexandra Lencastre se vê envolvida em polémicas por falhas com as equipas de trabalho nas novelas. Antes de sair da TVI, na novela ‘Quer o Destino’, também deixou os colegas irritados por faltar e obrigar a mudanças de planos.