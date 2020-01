Alexandra revela que cunhado de Ronaldo lhe pediu para abortar

Alexandra Ferreira, de 34 anos, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', saltou para as luzes da ribalta depois de ter sido revelada a relação com José Pereira, ex-marido de Katia Aveiro. Após a separação, o cunhado de Cristiano Ronaldo envolveu-se com a Alexandra que acabou por engravidar poucos meses após o inicio da relação. Mas este nunca quis assumir a paternidade de Brian, agora com dois anos.Pela primeira vez, a portuense quebrou o silêncio sobre o assunto no programa 'A Tarde é Sua', na TVI'. Fez revelações inéditas sobre a relação que mantinha com o ex-cunhado de CR7.Alexandra revelou que era próxima de Katia Aveiro no passado e que o início do relacionamento com José Pereira não foi fácil devido ao mediatismo de ambos. Os dois aproximaram-se durante umas férias no Algarve e ficaram juntos durante cinco meses.começa por contar.A ex-concorrente contou que meses mais tarde engravidou ficou em choque com o pedido feito pelo antigo genro de Dolores Aveiro, quando lhe anunciou a gestação. "Alexandra, que garante nunca ter tido qualquer contato com o clã Aveiro, revelou José Pereira não soube lidar com a notícia uma vez que ainda está preso ao passado:Alexandra decidiu levar para a frente a gravidez e garante que não teve qualquer apoio de José Pereira, que nunca assumiu o filho, e que a situação se mantém até aos dias de hoje.O caso chegou à barra do Tribunal e, segundo a ex-participante do reality show da TVI, a Justiça confirmou a paternidade.José Pereira nunca chegou a cumprir as obrigações estipuladas.Embora viva em sofrimento com a situação, Alexandra garante não ter rancores: "[A mágoa] deve estar no coração do pai do Brian. Tenho alegria todos os dias. Nem tenho tempo para pensar no pai, não me faz diferença. Ele é que está a perder."