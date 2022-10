Alexandre Frota paga mais de 17 mil euros a Caetano Veloso por difamação e ofensa

01:30

Mais de dois anos depois, Alexandre Frota pagou a Caetano Veloso uma indemnização de 17 800 euros por crime de difamação e ofensa. Em causa, as acusações que o ex-ator e agora deputado dirigiu ao músico e cantor nas redes sociais, chamando-lhe “pedófilo” e “ladrão”. “Quero me desculpar com Caetano, sou fã, amo Caetano e não sei como fui capaz de agir assim”, disse, entretanto, à imprensa brasileira.









Foi em 2020 que Frota foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar 12 mil euros de indemnização, quantia à qual acresceriam juros de 1% ao mês. Entre outras ofensas, Alexandre Frota acusou Caetano de pedofilia, referindo-se ao início do seu relacionamento com a mulher Paula Lavigne (atualmente com 53 anos) quando esta tinha apenas 13 anos.

A juíza que apreciou o caso considerou que as acusações de Alexandre Frota “não foram superficiais” e que acabaram por levar muitas pessoas a atacar o músico nas redes sociais.