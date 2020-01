Alexandra Lencastre assume cansaço extremo e exige férias à TVI

A terminar uma Novela - que atrasou e a iniciar um projeto Teatral que adiantou ... onde ficaram as minhas mini - férias?", começa por questionar a atriz de 54 anos, numa publicação feita através das redes sociais.



O meu balão de oxigénio? O regenerar? O libertar me de uma personagem para entrar noutra? HELP [ajuda]", disse ainda a estrela da TVI.



Alexandra Lencastre tem estado a brilhar no elenco da novela da TVI 'Na Corda Bamba'.







Recorde-se que esta não é a primeira vez que Alexandra Lencastre enfrenta um cansaço extremo e desabafa sobre o assunto. O mesmo aconteceu durante as gravações das novelas da estação de Queluz de Baixo 'A Única Mulher', da qual era uma das protagonistas e projeto no qual trabalhava ao mesmo tempo que era jurada no 'Dança Com as Estrelas'.



Há vários anos, também confessou estar exausta durante a novela 'Ninguém como Tu' e 'Destinos Cruzados', também na TVI.



Certo é que Alexandra Lencastre continua a ser um dos rostos exclusivos do canal e uma das atrizes mais conceituadas da estação e mais acarinhadas pelo público, recebendo várias mensagens de apoio e força dos milhares de fãs.



"És uma estrela", "Vais conseguir tudo", "Agradece, porque é muito difícil estar sem trabalho, sem representar" , "Se assim está, é porque é uma grande profissional", são algumas das palavras de conforto dirigidas a Alexandra Lencastre.





