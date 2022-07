Alicia Vikander e Michael Fassbender 'apanhados' às compras em Lisboa

01:30

Alicia Vikander e Michael Fassbender estão a passar uma temporada em Portugal. O casal, que comprou um palacete em Lisboa há quatro anos, foi fotografado a fazer compras num centro comercial da capital.No registo, as estrelas de Hollywood surgem com uma roupa descontraída.Em 2019, Alicia Vikander já tinha dito que gosta do facto de em Portugal poder ter uma vida normal. "Vamos tranquilamente ao mercado, à praia, atravessamos o Tejo para a outra margem para irmos comer sardinhas, acampamos, percorremos o País na nossa autocaravana e dormimos na parte de trás quando encontramos uma floresta bonita", afirmou à ‘Elle’.