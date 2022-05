Alina Kabaeva, amante de Putin, está grávida novamente

ALINA KABAEVA, PUTIN

Vladimir Putin vai ser pai pela oitava vez, aos 69 anos. O Presidente da Rússia terá descoberto há poucos dias que a amante secreta de longa data, a antiga atleta Alina Kabaeva, de 38 anos, está novamente grávida. A informação foi avançada pelo jornal ‘New York Post’, que cita fonte dos serviços secretos russos. O casal já terá quatro filhos e o Presidente russo ficou furioso com a gravidez da amante, já que não planeava, nesta altura, ter mais filhos.Apesar de a vida privada de Putin ter estado sempre envolta em secretismo, sabe-se que é pai de Maria, de 35 anos, e de Katerina, de 34, fruto de um casamento que durou 30 anos com Ludmila Putina. A mais velha é responsável por uma investigação russa sobre inteligência artificial, e Katerina é vice-diretora do Instituto de Pesquisa Matemática da Universidade de Moscovo. No entanto, quando vão a eventos públicos, nunca se identificam como filhas do Presidente russo.Há ainda rumores de uma relação extraconjugal com uma empregada de limpeza da qual nasceu Luiza, agora com 19 anos, e que viverá na Rússia.Quanto a Alina Kabaeva vive longe dos holofotes mediáticos desde que terminou a carreira, em 2007.