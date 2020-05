Almoço inesperado junta Marias da TVI

A mudança de Maria Botelho Moniz para a TVI aconteceu há cerca de três meses e a apresentadora mostra-se cada vez mais integrada na nova equipa de trabalho. Depois de ter conquistado o carinho de Manuel Luis Goucha, que já manifestou publicamente a sua simpatia pela nova aposta do canal, foi a vez de Maria Cerqueira Gomes.As duas Marias surgem cada vez mais próximas dentro e fora da estação de Queluz de Baixo e já partilham momentos em comum, tal como fizeram questão de mostrar através das redes sociais.Num ambiente descontraído, numa esplanada de Lisboa, as duas apresentadoras mostram que têm muito em comum e cresceu uma amizade entre as duas ao longo dos últimos meses."Companhia de almoço", pode ler-se na publicação feita por Maria Cerqueira Gomes.Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes abandonou as funções no 'Você na TV' e que atualmente divide as suas rotinas entre Lisboa e o Porto.