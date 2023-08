Altice afasta amiga íntima de Armando Pereira

A ‘Operação Picoas’ fez a sua primeira baixa em França. Tatiana Agova-Bregou, responsável pelo departamento de aquisições e parcerias da Altice France, e com quem, segundo a investigação, Armando Pereira mantinha uma relação íntima, foi suspensa no início da semana, segundo uma notícia avançada pela Bloomberg. A ‘licença’ da executiva, que ocupa o cargo desde 2019, foi justificada como uma forma de proteger a empresa multinacional.Saiba mais no Correio da Manhã