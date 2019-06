Ama do filho de Meghan e Harry pede demissão

14:30

Mas, parece que o 'controlo' apertado da duquesa sobre o grupo de profissionais









Meghan parece querer controlar tudo à sua volta e não confia a ninguém o filho. Segundo uma fonte próxima, a mulher de Harry não se afasta do bebé:"Ela não deixa ninguém sozinho com o Archie. Está a ignorar a ajuda. Ninguém cuida dele, exceto ela", acrescentando:"Meghan só deixava Doria segurá-lo por um minuto, ela literalmente entra e sai do chuveiro a correr para recuperar o filho de volta'". dedicado ao bebé já se começou a fazer a fazer sentir da pior forma.Meghan parece querer controlar tudo à sua volta e não confia a ninguém o filho. Segundo uma fonte próxima, a mulher de Harry não se afasta do bebé:"Ela não deixa ninguém sozinho com o Archie. Está a ignorar a ajuda. Ninguém cuida dele, exceto ela", acrescentando:"Meghan só deixava Doria segurá-lo por um minuto, ela literalmente entra e sai do chuveiro a correr para recuperar o filho de volta'".

O filho de do príncipe Harry e Meghan Markle nasceu a 6 de maio e tornou-se no centro das atenções da família real britânica.Após o seu nascimento, Meghan contou com uma equipa especializada para prestar o auxilio necessário durante as primeiras semanas de vida de Archie.