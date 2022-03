Amal Clooney considerada mulher do ano

Foto: DR

Amal Clooney, advogada e mulher do ator George Clooney, foi distinguida com o título Mulher do Ano pela revista ‘Time’, tendo sido destacado o seu trabalho na área dos Direitos Humanos."Sou guiada pelo que realmente me deixa indignada e pelo que acho que posso realmente tentar influenciar. E pode ser que eu só possa influenciar as coisas num caso de cada vez, mas, em última análise, o plano é sempre tentar melhorar o sistema", revelou.Amal fez questão de agradecer ao marido por todo o apoio que lhe tem dado ao longo dos últimos oito anos. "O casamento é algo lindo. Encontrei no meu marido um verdadeiro parceiro, que me inspira muito, me apoia, e temos uma casa cheia de amor e risos, uma alegria maior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Tenho a sorte de ter encontrado o grande amor da minha vida".