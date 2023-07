Amanda Nildén é a nova ‘menina bonita’ de Alvalade

Jogadora da Juventus namora, desde a adolescência, com o novo reforço do Sporting, Viktor Gyokeres.

Ainda era Viktor Gyokeres - o novo avançado do Sporting - um jovem adolescente a jogar na formação do F Brommapojkarna, clube da cidade de Bromma, nos subúrbios de Estocolmo, quando conheceu Amanda Nildén, também ela futebolista do clube. Com o gosto pela bola em comum, apaixonaram-se e nunca mais se largaram.



Amanda começou a ser falada por cá quando Gyokeres entrou na agenda do clube de Alvalade, mas hoje também já tem uma veia de leoa, ela que é defesa da Juventus e que tem apoiado o namorado nos clubes por onde passou: Brighton, St. Pauli, Swansea City e Coventry. Amanda gosta de praia (recentemente publicou fotos em Marbella), já foi campeã em 2021/22