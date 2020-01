'Amante' brasileira de Zé Condessa fala da relação com o ator

A atriz brasileira quebrou finalmente o silêncio em relação ao sentimento que nutre pelo colega português., garantiu ao jornal 'Extra'.Em Portugal, José Condessa também havia negado o alegado envolvimento com a atriz brasileira.Os rumores do alegando envolvimento entre os dois fizeram correr tinta no Brasil. A principal vítima das notícias que denunciavam um 'affair' entre o par da ficção brasileira foi Bárbara Branco, a namorada do jovem ator.